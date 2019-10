Blutspende

Godshorn. Der DRK-Ortsverein veranstaltet am Montag, 4. November, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr eine Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn am Spielplatzweg. Spenden kann jeder gesunde Erwachsene. Im Anschluss an die Blutspende lädt der Ortsverein alle Spender zu Currywurst undPommes oder einem leckeren vegetarischen Gericht ein. Und natürlich gibt es für alle Spender wieder unseren selbstgebackenen Kuchen. Das Helferteam freut sich auf zahlreiche Blutspender.