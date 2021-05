Blutspende

Engelbostel. Der DRK-Blutspendedienst NSTOB wird zusammen mit dem DRK-Ortsverein Engelbostel in diesem Jahr noch drei Blutspendetermine in Engelbostel anbieten: Am Dienstag, 29. Juni im Saal des Gasthauses zur Post, Hannoversche Straße 182, am Dienstag, 31. August, im Saal des Gasthofs Tegtmeyer, Resser Straße 1 und am Montag, 8. November, im Saal des Gasthauses zur Post, Hannoversche Straße 182. Der Vorstand des DRK Engelbostel würde sich über eine ebenso rege Beteiligung wie bei den beiden bisherigen Terminen dieses Jahres freuen.