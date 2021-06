Blutspende

Kaltenweide. Wer Blut spenden und damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am Montag, 5. Juli, von 15.30 bis 19 Uhr im Niet Hus Kaltenweide an der Clara-Schumann-Straße 2 bis 4 Gelegenheit. Das DRK setzt auf Untertstützung auch in den Sommermonaten

um die Versorgung von Kranken zu gewährleisten.Jeder Spender

bekommt nach der Spende ein leckeres Lunchpaket, allerdings wird in dieser Zeit kein Bufett angeboten.