Blutspende

Langenhagen. Wer Gutes tun möchte und Blut spenden möchte, hat dazu Gelegenheit,, am

Dienstag, 22. März, zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße 79. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzt auch weiter

auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Blutpräparate sind zu jeder Zeit für die Versorgung

von Kranken notwendig. Blutspender sind in der Friedrich-Ebert-Schule herzlich willkommen, doch alle Freiwilligen müssen sich gesund und fit fühlen. Blutspenden darf Jeder,

der zwischen 18 und 73 Jahre alt ist. Im Spendelokal gilt die 3 G-Regel, Zugang haben nur

Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind. Vor Ort werden keine Tests angeboten.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können Interessierte Termine per App. oder per Telefon unter (0800) 1 19 49 11 bis zwei Stunden vor Beginn vereinbaren.. Bitte Personalausweis oder Reisepass und Blutspender-Pass mitbringen.. Die hygienischen Maßnahmen für die Blutspende werden eingehalten.