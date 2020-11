Blutspende im Brinker Park

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bittet um Blutspenden, auch in dieser kritischen Zeit werden Blutspenden dringend benötigt. Aus diesem Grunde bitten die Helferinnen des DRK - Ortsvereins Langenhagen für Dienstag, 17. November, zwischen 16 bis 19.30 Uhr um viele Blutspender, die in das Gemeinschaftszentrum Brinker Park, Bürgersaal erstes Obergeschoss, Brinkhold 10, Langenhagen. Unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen läuft diese Blutspende ab. Im Anschluss an dem Aderlass dürfen sich alle Spender auf ein leckeres Lunch-Paket freuen. Bitte an Blutspendepass und Personalausweis denken.