Blutspende im CCL

Langenhagen. Es ist Sommerzeit, Ferienzeit und Zeit für die Blutspende im CCL. Das DRK Langenhagen ist bereit für die Blutspendetermine am Donnerstag, 30. Juli, und am Freitag, 31. Juli, von 13 bis 19 Uhr Uhr im City Center Langenhagen, Marktplatz 7, Eingang Konrad-Adenauer-Straße. Es werden Einkaufsgutscheine verlost. Für jeden Spender gibt es einen Imbiss im carpe diem. Bitte an Blutspendepas und Personalausweis denken.