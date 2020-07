Blutspende im CCL

Langenhagen (ok). Gerade in der Urlaubszeit wird er so dringend gebraucht, der wertvolle Lebenssaft. Morgen ist noch eine Blutspende in Langenhagens Zentrum möglich. Und zwar im CCL von 13 bis 19 Uhr. Auf die Spendenwilligen wartet ein Gutschein bei "Carpe Diem" im ersten Stock und mit etwas Losglück ein Centergutschein.