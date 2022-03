Blutspende im DGH

Krähenwinkel (ok). Das DRK Krähenwinkel lädt zum zweiten Mal in diesem Jahr zur Blutspende ein und zwar für Dienstag, 15. März, zwischen 15 und 20 Uhr ins Dorfgemeischaftshaus nach Krähenwinkel. Es gelten die 3G-Bedingungen und nach der Spende kann sich am Buffet gestärkt werden. Reservierungen sind im Vorfeld unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de möglich.