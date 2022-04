Blutspende in der Schule

Godshorn. Das DRK Godshorn ruft für Montag, 2. Mai, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zum Blutspenden, erstmalig in der Grundschule Godshorn am Rährweg 20, auf.

Da das Dorfgmeinshaftshaus zur Zeit Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beherbergt, ist der Ortsverein auf die Godshorner Schule ausgewichen.

Die Sicherheit hat auch hier oberste Priorität und daher gilt die 3G-Regelung. Wer spenden möchte, sollte sich gesund und fit fühlen, nicht jünger als 18 und nicht älter als 73 Jahre sein. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitte unter www.blutspende-leben.de/termin anmelden.Für die Spender steht nach der Blutspende - natürlich auch hier - ein Imbiss zur Stärkung bereit.