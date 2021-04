Blutspende in Engelbostel

Engelbostel. Der nächste Blutspendetermin findet am Dienstag, 27. April, im Saal des Gasthofs Tegtmeyer an der Resser Straße 1 in Engelbostel statt. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr erwarten der DRK-Ortsverein Engelbostel und das Team des DRK-Blutspendedienstes die Spender. Die Helfer des DRK Engelbostel würden sich über eine rege Beteiligung sehr freuen.

Wegen der gegenwärtigen Vorsichtsregeln ist evtl. mit einer gewissen Wartezeit zu rechnen.

Grundsätzlich kann jede/r gesunde Erwachsene zwischen 18 und 72 Jahren (als Erst-spender 18 bis 64 Jahre) Blut spenden. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen (56 Tagen) liegen. Mitbringen sollten die Blut-spender ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass und immer einen amtlichen Lichtbildausweis.