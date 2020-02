Blutspende in Godshorn

Godshorn. Der DRK Godshorn veranstaltet am Montag, 2. März, wieder eine Blutspende. Gespendet werden kann in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn am Spielplatzweg. Das Helferteam freut sich wieder auf zahlreiche Spender. Im Anschluss erhält jeder Blutspende einen leckeren Imbiss.