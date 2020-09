Blutspende in Kaltenweide

Kaltenweide. Wer Blut spenden und damit Gutes tun möchte in dieser außergewöhnlichen Zeit hat am Montag, 5.Oktober, in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr im Niet Hus, Clara-Schumann-Straße 4, Gelegenheit.

Wegen der derzeitigen Situation kann der Ortsverein kein Büffet anbieten, sondern es gibt für die Spender ein leckeres Lunch-Paket.

Das DRK-Kaltenweide Team und das DRK-Blutspendedienst-Team wünscht sich viele Spender.