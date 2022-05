Blutspende in Kaltenweide

Langenhagen. Alle, die Krankenmenschen mit ihren Blut helfen möchten, haben diesmal

am Mitwoch, 1. Juni, im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße 2 bis 4 die Gelegenheit

von 15 bis 19 Uhr ihr Blut zu spenden. Der DRK-Ortsverein Kaltenweide und das Team des DRK-Blutspendedienst würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen. Nach der Spende gibt es zur Stärkung Bratwurst und andere Leckerein am Stand neben dem Kindergarten.