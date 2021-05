Blutspende in Krähenwinkel

Krähenwinkel (ok). Mit und ohne Termin mit verlängerter Spendezeit: Das DRK Krähenwinkel lädt zur nächsten Blutspende ins Dorfgemeinschaftshaus "Auf dem Moorhofe" ein. Termin ist Dienstag, 25. Mai, von 15 bis 20 Uhr. Terminreservierung ist unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de möglich. Auf die Spendenwilligen wartet anschließend wieder ein Imbiss to go.