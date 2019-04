Blutspenden

Langenhagen (ok). Das DRK Langenhagen bittet am Dienstag, 23. April, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr um Blutspenden. Treffpunkt für diesen Termin ist das SCL-Clubheim an der Lebniszstraße. Auf die Spender warten zur Stärkung Currrywurst und Pommes oder eine vegetarische Alternative.