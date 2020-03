Blutspenden

Langenhagen (ok). Das DRK Langenhagen bittet um Blutspenden. Termin ist am Dienstag, 17. März, von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule in der Hindenburgstraße. Für die Spender steht ein leckeres Buffet bereit. Bitte an Blutspendeausweis und Personalausweis denken.