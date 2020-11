Blutspenden

Engelbostel/Godshorn (ok). Zu zwei Blutspenden lädt das Deutsche Rote Kreuz in den nächsten Wochen ein. Zum Aderlass wird am Dienstag, 24. November, zwischen 15 und 19 Uhr im Gasthof Tegtmeyer in Engelbostel gebeten. Ins Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg lädt der Ortsverein Godshorn für Montag, 7. Dezember, ein. Termin ist an dem Tag zwischen 16 und 20 Uhr. Auf die Spendenwilligen wartet jeweils ein Imbiss.