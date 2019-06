Blutspenden ist lebensnotwendig

Krähenwinkel (ok). Es ist bald Urlaubszeit, Blutspenden werden noch mehr als sonst benötigt. Zum letzten Termin vor den Sommerferien lädt das DRK Krähenwinkel für Dienstag, 25. Juni, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden gebraucht – etwa bei Krebserkrankungen, bei Herzerkrankungen oder auch bei Magen- und Darmkrankheiten. Und natürlich bei Verletzungen und Unfällen. Während das Blutplasma drei Jahre lang haltbar ist, können die Rote Blutkörperchen nur 49 Tage verwendet werden, die Blutplätchen gar nur vier Tage. Was gut ist: Das Blutspenden dient auch der Kontrolle der eigenen Gesundheit. Gespendet werden darf maximal bis zum 73. Lebensjahr. Ganz wichtig, gerade bei heißen Temperaturen: viel trinken und nicht mit leerem Magen spenden.