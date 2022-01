Blutspenden sind notwendig

Kaltenweide. Blutspenden sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie notwendig, vor allem

nach Unfällen werden jedes Jahr Blutkonserven knapp, aber die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Wer Gutes tun möchte,bekommt am Montag, 7. Februar, von 15,30 bis

19 Uhr im Niet Hus Clara-Schumann-Straße 2 die Gelegenheit. Der DRK-Ortsverein und das Team des DRK Blutsendedienst würden sich

über eine rege Beteiigung sehr freuen. Jeder Spender bekommt nach der Spende ein leckeres Lunchpaket zur Stärkung