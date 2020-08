Blutspendetermin

Godshorn. Am Montag, 17. August, findet in der Zeit von 16 bis 20 Uhr ein Blutspendetermin im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, Spielplatzweg 20, statt. Zurzeit ist der Ortsverein Godshorn auf der Suche nach einem neuem Vorstand. Deswegen wird diese Blutspende vom Ortsverein Langenhagen mit unterstützt. Der Blutspendedienst und der DRK-Ortsverein Langenhagen haben die Abläufe an die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Ausreichende Abstände für Wartende sind vor jeder Station eingeplant. Bitte an den Blutspendepass und Personalausweis denken.