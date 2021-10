Blutspendetermin

Kaltenweide. Wer Blut spenden möchte, bekommt dazu am Montag, 25. Oktober, von 15.30 bis 19 Uhr im Niet-Hus Kaltenweide an der Clara-Schumann-Str. 2-4 Gelegenheit. Da nach dem Urlaub die Blutkonserven jedes Jahr knapp werden, wollen die Verantwortlichen natürlich nicht nur die Stammspender begrüßen, sondern hoffen auch auf viele Erstspender. Nach der Spende gibt es zur Stärkung ein leckeres Lunchpaket. Ein Buffet wird in dieser Zeit leider nicht angeboten. Der DRK Ortsverein Kaltenweide und das Team des Blutspendedienstes würden sich über eine rege Beteiligung freuen.