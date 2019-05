Böschung brannte

Langenhagen. Etwa zehn Quadratmeter Böschung am Bahndamm an der Karl-Kellner-Straße haben am Sonnabend um 15.30 Uhr gebrannt. Der Brand wurde mit 200 Litern Wasser gelöscht. Unter der Einsatzleitung von Zugführer Karsten Patz waren neun Einsatzkräfte vor Ort.