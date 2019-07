Boom in Langenhagen

Langenhagen (ok). Nach wie vor Bevölkerungsboom in Langenhagen. Bereits im neunten Quartal hintereinander ist ein Wachstum in der Flughafenstadt zu verzeichnen. Im zweiten Quartal dieses Jahres war es mit plus 128 in absoluten Zahlen die stärkste Zunahme in der Region Hannover.