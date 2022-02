Boßeln mit den Schützen

Kaltenweide. Der Schützenverein Kaltenweide. nutzt am Sonnabend, 5. März, um 13 Uhr erneut die kühle Jahreszeit für das allseits beliebte Boßel-Turnier, das von Jahr zu Jahr populärer wurde. Initiator Daniel Hose betonte noch einmal, das Vorkenntnisse nicht erforderlich sind. Interessierte sind herzlich eingeladen, getreu dem Motto „Schützen and friends“. Lediglich Bollerwagen/Rucksäcke sowie Getränke sind mitzubringen. Eine Anmeldung erfolgt bis zum 1. März in der Gaststätte des Schützenhauses gegen Entrichtung der Startgebühr: Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder unter 18 Jahren drei Euro. Für das leibliche Wohl ist im Anschluss an das Turnier gesorgt. Für sechs Euro stehen je einmal Kartoffelsuppe und Bratwurst zur Verfügung . Weitere Informationen unter www.schuetzenverein-kaltenweide.de.