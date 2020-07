Boule auf Quartiersplatz

Eröffnungsfest am Dienstag, 28. Juli, von 15 bis 17 Uhr

Langenhagen. Lange schon weht der Wunsch durch das Quartier: „Wir würden hier gerne Boule spielen!“ Nun ist es soweit: Das Projekt „Gesund im Quartier“ macht es möglich!Am Dienstag, 28. Juli, wird am Vormittag ein Rasenteppich direkt neben dem Quartiersplatz verlegt, 2,50 Meter breit und 8 Meter lang. Keine Wettkampfmaße, aber ausreichend, um eine Runde oder zwei zu spielen.Das will win mit einem kleinen Eröffnungsfest feiern. Am Dienstag, 28. Juli, von 15 bis 17 Uhr. Mit Abstand und gegebenenfalls auch mit Mundschutz natürlich, aber auch mit Brause, Wasser, Tee und Kaffee und kleinen süßen Überraschungen!Im Quartierstreff gibt es Kugeln zum Ausleihen. Eigene Kugeln können gerne mitgebracht werden.Das Angebot findet im Rahmen des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ statt. Das Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten. Das Projekt ist im April 2019 gestartet.