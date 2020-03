Box-Premiere für Elvis

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Es ist sein erster Kampf für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Elvis Smajlaj, Schützling von Boxtrainer Christian Hannecker, steigt am Sonnabend, 14. März, ab 13 Uhr in der Gunzelin-Realschule in Peine in den Ring. Smajlaj ist bei den Jugend-Landesmeisterschaften im Boxen am Start, trifft in der U 19 in der Klasse bis 56 Kilogramm auf Mikle Nikischin vom BAC Wolfenbüttel. Sollte sich Smajlaj in diesem Halbfinale durchsetzen, geht es für ihn zum Halbfinale nach Papenburg.