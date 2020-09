Brand in früherer Sauna

Godshorn (ok). Gebrannt hat es am Dienstagvormittag im Zutrittsbereich der ehemligen Sauna auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibades in Godshorn. Mit insgesamt 300 Litern Wasser löschten 13 Einsatzkräfte in eineinhalb Stunden den Brand. Vier Fahrzeuge waren vor Ort; zwei Trupps agierten unter Atemschutz.