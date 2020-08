Bratwurst für Blutspende

Krähenwinkel (ok). Eine "Bratwurst to go" wird beim nächsten Blutspendetermin des DRK Krähenwinkel im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel der Lohn für den freiwilligen Aderlass sein. Termin in der Straße "Auf dem Moorhofel" ist am Dienstag,11. August, zwischen 15.30 und 19.30 U(hr