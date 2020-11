Braunes Rad gestohlen

Langenhagen (ok). Vor dem TUI-Reisecenter am CCL ist nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 7.45 und 13.30 Uhr ein braunes Herrenrad der Marke Pegasus Avanti gestohlen worden. Die Schadenshöhe beträgt 320 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.