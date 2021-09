Brecht-Abend mit Duo Klarton

Freitag, 17. September, um 19 Uhr im daunstärs

Langenhagen. Die im Dunkeln sieht man nicht – am Freitag, 17. September, um 19 Uhr im daunstärs startet die Volkshochschule mit einem Brecht-Abend ins neue Semester. Die Moritat aus der „Dreigroschenoper“ ist hierbei das Motto des Berliner Duo Klarton mit Sänger Peter Siche und Pianist Klaus Schäfer, das im letzten Jahr bereits mit einem Tucholsky-Programm zu Gast war. Ob bei ernsten und revolutionären Themen, beispielsweise der "Ballade vom Wasserrad" oder "Lob des Lernens", philosophischen Gedichten oder aber drastisch komischen Liedern und Texten, zum Beispiel "Kleines Lied" und manche der "Keuner-Geschichten"- immer wieder erstaunt die Vielfalt von Brechts Werk. Die Vertonungen schufen unterschiedliche Komponisten, allen voran Brechts Freund Hanns Eisler, der etwa die Hälfte aller Titel kongenial komponiert hat. Ob nachdenklich oder heiter - das Publikum wird in jedem Fall es einen tiefen Blick in das Schaffen von Bertolt Brecht werfen.Peter Siche stammt aus Berlin und hat dort auch sein Gesangsstudium absolviert. Es folgten Kabarett-Revuen in Berlin und Zürich, Auftritte im Theater des Westens und in freien Produktionen, bis hin zur Oper und vielen Konzertprogrammen.Klaus Schäfer studierte an der Universität der Künste in Berlin. Als Pianist begleitet er Schauspieler und Sänger bei Konzerten sowie die Internationalen Meisterkurse für Chanson-Interpretation von Gisela May. Er spielt, singt, rezitiert und komponiert und wirkt bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen mit.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen, schriftlich, per Fax unter 7307-9718 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.