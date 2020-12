Briefe geklaut

Langenhagen (ok). Enercity hatte wegen des wochenlangen Problems mit dem Trinkwasser an der Ehrlichstraße und angrenzenden Straßenzügen Gutscheine im Wert von 25 Euro verteilt. Ein Teil der Briefe ist nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 13.30 Uhr gestohlen worden. Zeugenhinweise führen zu einer 58-jährigen Verdächtigen.