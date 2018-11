Briefmarke zum Stadtgeburtstag

Langenhagen. Zum 60. Stadtgeburtstag im nächsten Jahr, gibt es eine Sonderbriefmarke. Langenhagener, die auf der Briefmarke abgebildet sein möchten, treffen sich am Sonnabend, 17. November, um 14.30 Uhr am Brunnen zwischen Post und Rathaus zum Fototermin. Die ersten 250 Teilnehmer, die sich am Treffpunkt in eine Liste eintragen, erhalten im März 2019 ein Exemplar dieser Sonderbriefmarke als Dankeschön. Die Jubiläumsmarke ist eine gemeinsame Aktion der Stadt Langenhagen und den Ehrenamtlichen der Arbeitsgemeinschaft Ganz Langenhagen ist ein Museum (GLIEM), die die Entwicklung der Stadt Langenhagen veranschaulichen.