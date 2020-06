Brieftasche entwendet

Langenhagen. Am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Supermarkt am Straßburger Platz eine Brieftasche mit Inhalt, die an einem Einkaufswagen abgelegt war. Der 75-jährigen Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 75 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise an die Polizei Langenhagen unter Telefon 109-4217erbeten.