Bring and share

Krähenwinkel (ok). „Bring and share“ heißt es am Sonnabend, 18. Mai, wieder in der Matthias-Claudius-Gemeinde in Krähenwinkel, bei schönem Wetter draußen. Jeder bringt etwas für alle mit; die Gemeinde stellt Grill und Getränke. „Wir wollen Gelegenheit geben, dass Menschen – auch ohne Bezug zur Kirche – in lockerer Atmosphäre kennen lernen und neue Kontakte knüpfen können", sagt Diakonin Ramona Baum. Das Alter spiele keine Rolle. Konfirmierte, Konfirmanden und Eltern sind herzlich willkommen. Los geht es um 18 Uhr. Anmeldung bitte unter der E-Mail-Adresse Ramona.baum@kirche-burgwedel-langenhagen.de oder unter der Telefonnummer (0151) 57 89 77 82.