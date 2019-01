Bring and share

Langenhagen. Bring and share heißt es wieder am Freitag, 18. Januar, um 18 Uhr im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche. Gemeinsam essen, klönen, andere kennenlernen, dies soll für alle ermöglicht werden, die dazu Lust haben. Jeder bringt ein wenig Fingerfood mit und lässt so ein buntes Büfett entstehen. In gemeinschaftlicher Runde wird das ein toller Abend. Die Organisatoren Diakonin Ramona Baum und Susann Lichterfeld freuen sich auf viele Teilnehmer.