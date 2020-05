Brinker Park und Stadtpark mit dabei

Besondere Regeln für Christi Himmelfahrt

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen wird auch in diesem Jahr eine Allgemeinverfügung für Christi Himmelfahrt an den besonders gut besuchten Orten der Stadt in Kraft setzen. Sie gilt von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 6 Uhr. Die Verordnung des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt; sie behält vollumfänglich ihre Gültigkeit. Geltungsbereiche sind der Wietzepark, die Gebiete Silbersee und Waldsee. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr der Brinker Park und der Stadtpark. Untersagt werden darin das Abspielen von Musik mittels elektro akustisch verstärkter Musik- und Beschallungsanlagen, sowie der Konsum und das Mitführen alkoholischer Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 15 Volumenprozent innerhalb des genannten Zeitraums. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.