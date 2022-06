Brinker Straße freigegeben

Langenhagen. Enercity hat in einem weiteren Abschnitt der Brinker Straße die Arbeiten an der Trinkwasserleitung nahezu abgeschlossen. Der Bereich zwischen Adam-Stegerwald-Straße und Harkenkamp beziehungsweise Buchengarten kann voraussichtlich am Sonnabend, 11. Juni, freigegeben werden. Die Busse der Linien 470 und 480 werden am Montag, 14. Juni, ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen.