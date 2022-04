Brinker Straße gesperrt

Langenhagen. Enercity lässt in der Brinker Straße einen weiteren Abschnitt der Trinkwasserleitung erneuern – und zwar im Bereich zwischen Adam-Stegerwald-Straße und Harkenkamp beziehungsweise Buchengarten. Die beauftragte Firma plant, mit den Arbeiten am Montag, 2. Mai, zu beginnen. Sie dauern voraussichtlich bis Ende Mai.

In dieser Zeit wird die Brinker Straße für den Durchgangsverkehr im Einmündungsbereich Vinnhorster Straße gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über Kastanienallee, Ackerstraße, Godshorner Straße und Vinnhorster Straße.

Bereits im Mai 2020 hatte enercity die Trinkwasserleitung zwischen Ortseingang Godshorn und Harkenkamp erneuern lassen.