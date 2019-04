„Brod’ & Spieler“ im Theatersaal

Matthias Brodowy ist der perfekte Gastgeber; mal kabarettistisch plaudernd auf dem roten Sofa, mal singend hinter dem schwarzen Flügel und immer mit tollen Gästen. Der „chief director for a high level bull­shit" hat ein Mal mehr illustre Kollegen am Start.Die KKS Big Band gehört seit Jahren zu den besten Jugendjazzorchestern Niedersachsens und ist das Aushängeschild der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover. In der Big Band-Originalbesetzung wird die ganze Bandbreite der Jazzliteratur für diesen Klangkörper gespielt, von den großen Klassikern des Genres bis zu zeitgenössischen Stücken.Geleitet wird das Ensemble von den Musiklehrern Michael Thiemann und Jan Frühauf.Andrea Bongers: Kind weg, Mann weg, Hund tot – und jetzt? Geht’s ab – bis in die Puppen!Andrea Bongers ist die Powerfrau aus dem Hamsterrad. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne: Als erste Frau, als zweite Frau, als Mutter, Musikerin, als Pädagogin und Puppenspielerin (Sesamstraße). Anni B. singt und spielt – mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung. Die Besucher erwartet eine figurenstarke Show, prall gefüllt mit Musik, die berührt und mitreißt.Doch Vorsicht. Das ist nichts für Kinder!C.Heiland: Er ist der einzige Musikkabarettist, der Omnichord spielt: Das japanische Kultinstrument aus den Achtzigern dient C. Heiland dazu, Lieder in die Welt zu tragen, die zwischen Ballermann und tiefer Melancholie changieren. Mit einer Stimme, die ihresgleichen sucht, singt er nicht nur, sondern kalauert sich und das Publikum um den Verstand. Wer am Ende noch weiß, ob Kabarett nun Comedy ist oder umgekehrt, der bekommt einen Orden.Vom Heiland persönlich!