Brunotte zieht Bilanz

Langenhagen (ok). Er sitzt für die SPD im Rat der Stadt Langenhagen, war im Niedersächsischen Landtag und mehr als 20 Jahre Vorsitzender der Sozialdemokraten in der Flughafenstadt. Als Vorsitzender des Vorstandes beim AWO-Bezirksverband Hannover hat Marco Brunotte seit einiger Zeit eine neue berufliche Aufgabe gefunden. Der Familienvater wird im März seinen Vorsitz im Ortsverein der SPD Langenhagen aufgeben. Beim erstenTreffen der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD im Anna-Schaumann-Stift wird Marco Brunotte bei Kaffee und Kuchen eine persönliche Bilanz mit positiven und negativen Erlebnissen ziehen. Termin ist am Donnerstag, 16. Januar, ab 15.30 Uhr.