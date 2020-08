BTM-Verstoß

Langenhagen. Beamte kontrollierten in der Nacht zum Sonnabend um 2.30 Uhr drei Personen an einer Parkbank an der Schützenstraße. Ein 21- Jähriger entsorgte kurz vor der Kontrolle einen noch brennenden Joint in den Mülleimer. Ein Strafverfahren nach dem BtMG wurde eingeleitet.