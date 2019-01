Buchveröffentlichung

Langenhagen. Am Freitag, 18. Januar, gibt eine Buchveröffentlichung und Performance mit Astrid Seme und Performance von Urara Tsuchiya um 19 Uhr beim Kunstverein Langenhagen. Buchveröffentlichung von Baroness Elsa's em dashes, einer Publikation der Grafikdesignerin Astrid Seme, entwickelt für die Ausstellung Sie ist die Zukunft. Astrid Seme wird über ihre Arbeit als Designerin in Verbindung mit Gedankenstrichen und die Poesiepraxis von Elsa sprechen. Nach der Buchveröffentlichung folgt eine Performance mit Musik und Text von Künstlerin Urara Tsuchiya, zusammen mit Künstler Jack Brennan und Musikerin Viki Steiri, in der Urara ihre Ghost-Geschichte, die Teil der Ausstellung ist, live spielt und erzählt.