Budget und Termine

Langenhagen (ok). Zwei Sitzungen laufen am Dienstag, 21. Januar, im Langenhagener Rathaus. Der Seniorenbeirat trifft sich um 17 Uhr im Sitzungsraum I, unter anderem, um Termine für das Jahr festzulegen. ab 17.45 Uhr tagt der Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss. Themen sind dann zum Beispiel ein Budget in Sachen Investitionscontrolling – ein gemeinsamer Antrag von FDP, BBL und WAL – und die Erhebung der Vergnügungssteuer. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner Fragen stellen.