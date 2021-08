Bücherei in den Ferien

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Langenhagen. Die Stadtbibliothek Langenhagen ist während der Sommerferien weiterhin geöffnet. Ausgeliehen werden kann in den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und an den Samstagen von 9 bis 14 Uhr. Es gelten die üblichen Corona-Regeln (OP-Maske oder FFP2, jeder ein Körbchen nehmen, ab- standhalten, einchecken).Für die Urlaubslektüre stehen rund 70.000 Medien bereit. Darunter aktuelle Bestseller, Kin- derbücher und Sachbücher zu vielen interessanten Themen. Nicht nur Bücher warten auf Le- ser, auch DVDs, Zeitschriften, Hörbücher, Konsolenspiele, Stadtpläne, Reiseführer, Toniefigu- ren, CDs und Spiele können entliehen werden. Hier der Link zum Stöbern im Internet-Katalog: https://bibkataloge.de/langenhagen/webopac. Die Sachbuchabteilung im Obergeschoss ist bis auf wenige Bereiche frei zugänglich. Besonders interessant sind hier die neuen Abteilungen mit Romanen in Fremdsprachen und Biografien. Da ein längerer Aufenthalt wegen Corona nicht möglich ist, stehen alle aktuellen Zeitschriftenhefte zur sofortigen Ausleihe zur Verfügung. Wer am Urlaubsort Lektüre braucht, kann als angemeldeter Nutzer der Stadtbibliothek unter www.onleihe-niedersachsen.de übers Internet Medien downloaden. In der Onleihe stehen 28.000 Titel zur Auswahl.