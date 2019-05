Bürgerbüro bleibt geschlossen

Langenhagen. Das Bürgerbüro inklusive Zulassungsstelle im Rathaus Langenhagen bleibt von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonnabend, 1. Juni, geschlossen. Die Verwaltungsstelle Kaltenweide wird am Freitag, 31. Mai, nicht öffnen. Wer Pass-, Melde- und Kfz-Angelegenheiten zu regeln hat, sollte dieses für einen anderen Tag einplanen. Die regulären Öffnungszeiten sind unter www.langenhagen.de abrufbar. An dem Tag vor Himmelfahrt, 29. Mai, findet der Betriebsausflug der Stadtverwaltung Langenhagen statt. Es kann daher in verschiedenen Verwaltungsbereichen zu Einschränkungen kommen.