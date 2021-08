Bürgerfest der SPD

Godshorn. Die SPD Godshorn lädt am Sonnabend, 28. August, ab 16 Uhr zum Bürgerfest auf dem Le-Trait-Platz ein. Es werden Grillfleisch, kühle Getränke und Kuchen angeboten. Die Initiatoren möchten gemeinsam mit allen Godshornern ein schönes Bürgerfest verbringen. Musikalisch werden der Musikverein Godshorn, die Jazz Kids und DJ Reeno für Stimmung sorgen. Sowohl Afra Gamoori als auch Steffen Krach werden an dem Fest teilnehmen und ein Grußwort halten. Es gilt die 3-G Regel, also getestet, geimpft oder genesen, um an dem Fest teilzunehmen.