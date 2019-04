Bürgersprechstunde

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt alle Bürger, die

landespolitische Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, zu seiner nächsten Bürgersprechstunde für Langenhagen ein. Sie findet statt am Dienstag, 30. April, von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Gaststube des Schützenhauses in Kaltenweide, Zellerie 8. Der Vorsitzende der CDU Kaltenweide, Michael Schäfer, wird für Gesprächswünsche ebenfalls anwesend sein.