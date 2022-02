Büros am Straßburger Platz

Langenhagen (ok). Langenhagen. Er hatte große Pläne. Martin Weiß, Chef der Zeitarbeitsfirma ZAG, wollte nicht nur ein überdimensionales Sportzentrum auf dem Gelände des alten Hallenfreibades bauen, sondern auch seine Firmenzentrale aus Hannover an den Straßburger Platz legen. Schnee von gestern, der Deal ist offensichtlich geplatzt. Stattdessen will Entwickler IC-L dort ein Büro-Geschäftshaus auf vier Etagen mit insgesamt 2.500 Quadratmetern errichten. Einzelhandel soll es nicht geben. Zusätzlich entstehen auf einer Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern 200 P+R-Parkplätze. Das Ganze scheint jetzt konkret zu werden. Stadtbaurat Carsten Hettwer: „Wir legen den Kaufvertrag jetzt vor.“