Bundespolizei hat Durchblick

Langenhagen. Flughafen Hannover: Am Mittwoch wurde bei der Luftsicherheitskontrolle eines Fluges nach Istanbul - Sabiha Gökcen durch die Bundespolizei verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz festgestellt. Ein 72-jähriger türkischer Staatsangehöriger wollte gleich mit zwei so genannten "Butterflymessern" in der Jackeninnentasche seine Flugreise antreten. Beide Gegenstände stellen verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz dar und wurden beschlagnahmt. Ohne Messer, aber mit einer Strafanzeige im Handgepäck trat der Fluggast nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Flugreise an.