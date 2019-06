Bunte Party

Langenhagen. Die St. Paulus-Gemeinde an der Hindenburgstraße 85 lädt für Sonnabend, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr zur Kinderkirche ein. Das KiKi-Team feiert dieses Mal mit den Kindern eine bunte Party - zum Geburtstag der Kirche. Der war nämlich an Pfingsten. Was es genau damit auf sich hat, wird eine spannende Geschichte verraten. Außerdem wird mit lustigen Spielen, fröhlicher Musik und ganz viel Spaß Geburtstag gefeiert. Willkommen sind alle Kinder ab fünf Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, über eine freiwillige Spende freut sich das KiKi-Team sehr.